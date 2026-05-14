За 15 лет доля православных россиян снизилась в 1,2 раза

По данным на этот год, среди респондентов, которые отнесли себя к православным, почти каждый третий (32%) никогда не принимает участия в религиозных службах. Разница с 2011 г. незначительная: в них никогда не участвовали 28% россиян. Но во время пандемии показатель был ниже – 26%. Всего сейчас 17% православных респондентов участвуют в службах с периодичностью от нескольких раз в год и чаще. Во время пандемии их было 22%, а 15 лет назад – 28%.