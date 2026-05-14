Обвиняемый во взятках экс-чиновник Подмосковья отправился в зону спецоперации
Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, признавший вину во взяточничестве, подписал контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, Бронштейн попросил возможность искупить вину участием в боевых действиях. Вместе с ним контракты заключили и другие фигуранты дела – Михаил Мясников, Александр Худов и Сергей Дворянчиков. Последний ушел на спецоперацию еще на стадии предварительного следствия, остальные – после передачи дела в суд.
Бронштейну и его сообщникам изначально было предъявлено обвинение в коррупционных преступлениях (ч. 4 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ). В октябре 2025 г. стало известно, что экс-чиновника обвинили в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в легализации денег или иного имущества, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
12 февраля подмосковный Следственный комитет сообщил о завершении расследования дела против Бронштейна и его сообщников. По данным следствия, в январе 2024 г. ГАОУ ДПО МО «Корпоративный университет развития образования» и ООО «Торговый дом «Просвещение-Регион» заключили договор на поставку интерактивных панелей в школы Московской области на сумму свыше 742 млн руб.
В июне 2024 г. Бронштейн через экс-ректора Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского получил взятку от генерального директора фирмы в сумме 25 мн руб. за общее покровительство и попустительство по службе. Потом Бронштейн легализовал 8 млн, заключив договор на строительство загородного дома.
При посредничестве Лубского было еще две передачи взяток. Одна из них – для Бронштейна (8 млн руб.), а другая – для директора и двух сотрудников ГКУ МО «Дирекция модернизации образования» на 3,5 млн руб. за подписание актов выполненных работ по муниципальным и госконтрактам. По данным следствия, несколько сотрудников «Дирекции модернизации образования» получили 33 млн руб. взятки и осуществили мошеннические действия на сумму 4,5 млн руб.