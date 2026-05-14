CNY Бирж.10,779-0,34%VEON-RX66,5+2,31%LIFE2,865-1,04%IMOEX2 682,7-0,45%RTSI1 152,28-0,45%RGBI119,440%RGBITR782,38+0,03%
Главная / Общество /

Умерла вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская

Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»
Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Писательница Зоя Богуславская, вдова поэта Андрея Вознесенского, умерла на 103-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале «Центр Вознесенского».

Богуславская скончалась утром 14 мая.

Зоя Богуславская родилась в Москве 16 апреля 1924 г. Начинала свой путь как театральный и кинокритик. Получила широкую известность как писатель новой волны после выхода повестей «Семьсот новыми» и «Защита». Также широко известен цикл эссе Богуславской «Невымышленные рассказы» о встречах с выдающимися деятелями российской, европейской и американской культуры Марком Шагалом, Аркадием Райкиным, Хулио Кортасаром, Верой Пановой, Леонидом Леоновым, Михаилом Рощиным, Артуром Миллером, Юрием Любимовым, Владимиром Высоцким, Михаилом Барышниковым, Натали Саррот, Лайзой Минелли, Брижит Бардо и др.

Была почетным членом Российской академии художеств, заслуженным работником культуры, кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве» (2024 г.). В браке с Вознесенским Богуславская прожила 46 лет.

Отвлекает реклама?