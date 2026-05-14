Умерла вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская

Зоя Богуславская родилась в Москве 16 апреля 1924 г. Начинала свой путь как театральный и кинокритик. Получила широкую известность как писатель новой волны после выхода повестей «Семьсот новыми» и «Защита». Также широко известен цикл эссе Богуславской «Невымышленные рассказы» о встречах с выдающимися деятелями российской, европейской и американской культуры Марком Шагалом, Аркадием Райкиным, Хулио Кортасаром, Верой Пановой, Леонидом Леоновым, Михаилом Рощиным, Артуром Миллером, Юрием Любимовым, Владимиром Высоцким, Михаилом Барышниковым, Натали Саррот, Лайзой Минелли, Брижит Бардо и др.