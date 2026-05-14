В Сеченовском университете назвали тормозящий старение биомедицинский материал

Наночастицы оксида церия могут защищать клетки от повреждений ДНК и, соответственно, замедлять старение. Об этом «Ведомостям» рассказали в Сеченовском университете.

Такие нанокомпозиты могут быть полезны также для регенеративной медицины, лечения воспалительных заболеваний и защиты от радиации, рассказала заведующая лабораторией наук о жизни Екатерина Силина.

По словам главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой, сейчас ученые действительно испытывают множество потенциальных средств против старения. Среди них – сенолитики (избирательно уничтожают стареющие клетки), антиоксиданты (защищают ДНК от повреждений) и активаторы аутофагии (запускают процесс самоочищения клеток от поврежденных компонентов). Однако пока что такие препараты «очень далеки от внедрения в клиническую практику».

В апреле замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский говорил, что в РФ планируют создать продлевающий молодость генотерапевтический препарат. По его словам, лекарство будет подавлять рецептор конечных продуктов гликирования (RAGE), активация которого запускает старение клетки.

