Заведующую и трех сотрудниц детсада Махачкалы уволили после ЧП с ребенком

Заместитель главы Махачкалы – начальник Управления образования Шаганэ Баймурзаева заявила, что в городе проведут внеплановые проверки всех дошкольных учреждений. Баймурзаева подчеркнула, что в рамках проверок планируется оценить не только профессиональные навыки сотрудников, но и их психологическое состояние, отношение к детям и способность действовать в стрессовых ситуациях.