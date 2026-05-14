Заведующую и трех сотрудниц детсада Махачкалы уволили после ЧП с ребенком
Заведующая и трое сотрудниц детского сада № 22 в Махачкале, где девочке оторвало палец, уволены. Об этом «РИА Новости» сообщили в Управлении образования города.
Как уточнил собеседник агентства, заведующая, две воспитательницы и няня арестованы.
Заместитель главы Махачкалы – начальник Управления образования Шаганэ Баймурзаева заявила, что в городе проведут внеплановые проверки всех дошкольных учреждений. Баймурзаева подчеркнула, что в рамках проверок планируется оценить не только профессиональные навыки сотрудников, но и их психологическое состояние, отношение к детям и способность действовать в стрессовых ситуациях.
8 мая в детсаду ребенку дверью прищемило мизинец правой стопы, после чего произошел его частичный отрыв. Воспитатели попытались обработать травму, однако палец был помещен в одежду девочки и впоследствии выпал уже дома.