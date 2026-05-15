В кадетском корпусе Красноярска 33 человека заболели кишечной инфекцией
В Красноярском кадетском корпусе имени Александра Лебедя зарегистрированы 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию среди учащихся, сообщил региональный Роспотребнадзор в Мах.
Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести. У части выявили РНК норовируса, отметили в ведомстве. Кадетский корпус перевели на дистанционный формат обучения.
Управление Роспотребнадзора по Красноярску проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты взяли пробы готовой продукции, смывы с объектов внешней среды. Кроме того, обследования проходят сотрудники, которые были задействованы в приготовлении и раздаче пищи.
В начале апреля вспышка норовируса была зарегистрирована в Муроме Владимирской области. СУ СК по региону сообщал, что источником заражения могла стать водопроводная вода.
Глава округа Муром Евгений Рычков сообщал, что члены семьи из села Лазарево рассказали о симптомах инфекции после того, как выпили воду из родника. В связи с этим в Муроме будут закрыты все родники до конца паводкового периода.