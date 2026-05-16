В Пятигорске после взрыва на заправке повреждены магазины и жилой дом
Несколько магазинов повреждены взрывной волной при ЧП на газовой заправке в Пятигорске, также пострадали несколько производственных зданий. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.
По его словам, в многоквартирном доме на улице Ермолова выбиты окна в 17 квартирах. Сами квартиры, жители и их имущество не пострадали.
16 мая в процессе разгрузки газовоза на станции произошел взрыв. После этого на площади 1000 кв.м. начался пожар. Предварительная причина – нарушение техники безопасности при разгрузке. Пострадали шесть человек.