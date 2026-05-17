Спасатели локализовали пожар на Амурской улице в Москве
На востоке Москвы пожарным удалось локализовать пожар на открытой площадке, сообщает ГУ МЧС по столице. Возгорание складируемых отделочных материалов произошло на Амурской улице.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Из-за пожара в обе стороны перекрыто движение по Северо-Восточной хорде.
Прокуратура Москвы контролирует установление причин пожара на востоке столицы, сообщили в ведомстве.
Как сообщает Telegram-канал 112, для помощи в тушении пожара направили пожарный поезд.