ROSN414,7+1,9%CNY Бирж.10,615-0,9%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,57+0,02%
Главная / Общество /

В «Домодедово» сняты ограничения на рейсы

Аэропорт «Домодедово» вернулся к штатной работе после введения Росавиацией временных ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства.

В 09:11 мск 18 мая Росавиация сообщила, что «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Об отмене меры агентство проинформировало в 11:05 мск.

Также были отменены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Тамбова («Донское»). Ограничения продолжают действовать в Нижнем Новгороде и Чебоксарах.

Утром 18 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников, летевших на столицу. Ночью, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

