Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города проинформировал о ликвидации воздушных целей в 09:18 мск. На месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 18 мая, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.
17 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что при атаке БПЛА на Химки погибла женщина. Еще двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах, там обломки беспилотника попали в строящийся дом.