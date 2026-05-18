CNY Бирж.10,611-0,93%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,56+0,02%
Главная / Политика /

Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города проинформировал о ликвидации воздушных целей в 09:18 мск. На месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 18 мая, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 50 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

17 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что при атаке БПЛА на Химки погибла женщина. Еще двое мужчин погибли в деревне Погорелки в Мытищах, там обломки беспилотника попали в строящийся дом.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её