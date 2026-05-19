Рособрнадзор перечислил причины для удаления с ЕГЭ в 2026 году
Рособрнадзор определил перечень нарушений, за которые участника ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена. Среди них – несамостоятельное выполнение заданий, общение с другими сдающими, наличие средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и письменных заметок, пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Удаление грозит и за попытку вынести или сфотографировать черновики и экзаменационные материалы. Запрещено передавать шпаргалки и технику другим участникам. Акт об удалении составляется в присутствии члена Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), руководителя пункта, организатора и наблюдателя (при наличии). Нарушителю выдается один экземпляр, второй направляется в ГЭК.
Основной период ЕГЭ стартует 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии, резервные дни – с 22 по 25 июня. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов по желанию.