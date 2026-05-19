RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,34-0,06%CNY Бирж.00%IMOEX2 668,22+1,31%RGBITR782,66+0,03%
Движение транспорта из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки БПЛА

В связи с атакой украинских беспилотников перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Ограничения действуют от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Глава региона рекомендовал водителям воздержаться от поездок в этом направлении либо выбирать маршрут, минуя этот участок.

Росавиация ограничила работу аэропорта Ярославля (Туношна), сообщение об этом появилось в Telegram-канале агентства Max в 04:03 мск.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших в направлении столицы.

