Дюмин: легенды спорта рождаются в школьных спортзалах

По его словам, в регионах продолжается развитие спортивной инфраструктуры – строятся ледовые арены, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы и площадки во дворах и парках. При этом, как подчеркнул помощник президента, в отрасли сохраняется ряд нерешенных вопросов. Среди них – уровень оплаты труда, поддержка молодых специалистов, наличие современной инфраструктуры и оборудования, а также дефицит актуальной методической и управленческой информации. Дюмин отметил, что эти проблемы выявил опрос учителей физкультуры, который ранее провел Народный фронт.