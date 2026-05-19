Дюмин: легенды спорта рождаются в школьных спортзалах
Будущие легенды спорта формируются именно в школьных спортзалах, а учителя физкультуры становятся для них первыми наставниками. Об этом заявил помощник президента России и секретарь Госсовета Алексей Дюмин, комментируя итоги совместного заседания комиссий Госсовета РФ по направлениям «Физическая культура и спорт» и «Кадры».
Мероприятие прошло 19 мая в Тульской области в рамках Всероссийского съезда учителей физкультуры. Дюмин, который также занимает пост заместителя председателя Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, отметил, что кадровый вопрос остается актуальным для всех отраслей, включая сферу спорта.
По его словам, в регионах продолжается развитие спортивной инфраструктуры – строятся ледовые арены, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы и площадки во дворах и парках. При этом, как подчеркнул помощник президента, в отрасли сохраняется ряд нерешенных вопросов. Среди них – уровень оплаты труда, поддержка молодых специалистов, наличие современной инфраструктуры и оборудования, а также дефицит актуальной методической и управленческой информации. Дюмин отметил, что эти проблемы выявил опрос учителей физкультуры, который ранее провел Народный фронт.
«Председателям комиссий Государственного совета и руководителям федеральных министерств необходимо уделить этим вопросам самое пристальное внимание. Предложения, которые выработаны на сегодняшнем заседании, должны быть собраны и проработаны в рамках комиссий Госсовета «Кадры» и «Физическая культура и спорт» и затем представлены главе государства», – заявил он.
Отдельно Дюмин поблагодарил учителей физкультуры за их работу на благо России. «Легенды спорта рождаются в школьных спортзалах. Эти таланты находит учитель физкультуры, который становится для них первым тренером. Именно вы закладываете основу здоровья нации и ее будущих побед на международной арене», – сказал помощник президента.
