Сотрудники силовых структур прибыли в здание «Московского комсомольца»
В здание редакции «Московского комсомольца», куда ранее ворвались неизвестные в масках, прибыли сотрудники силовых структур. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного редактора издания Павла Гусева.
По его словам, в редакции до сих пор не понимают, что произошло. Он заявил, что журналистов газеты никто не ставит в известность.
Гусев рассказал, что группа неизвестных была в тренировочных костюмах с оружием, они отказались предъявлять документы. Они ворвались в здание, всех растолкали и поднялись на третий этаж, где располагается некоммерческая организация. По словам главреда, неизвестные завалили шкафы и перегородили проход, разговаривать отказались.
Ранее МК сообщил, что в здание редакции ворвались неизвестные люди в камуфляжной форме, масках и с оружием. Гусев тогда рассказал «Ведомостям», что издание пока разбирается в ситуации. «Странная ситуация, непонятная пока», – сказал он.