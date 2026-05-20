На базе РГГУ появится центр подготовки специалистов по древним языкам

Он отметил, что с сентября этого года вуз начнет реализовывать проект, связанный с археологией Северного Причерноморья. По словам Логинова, эта инициатива уже согласована с Институтом археологии РАН, который во многом задает стандарты подготовки в этой области. РГГУ исходит из того, что Причерноморье и Средняя Азия в широком смысле, включая не только российские территории, но и Болгарию, Грузию, Турцию, – это историческое пространство античного мира. Значительная часть письменных источников и эпиграфики здесь представлена на древнегреческом и латинском языках.