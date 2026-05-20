На базе РГГУ появится центр подготовки специалистов по древним языкам
Специализированный центр подготовки специалистов по древним языкам, в частности греческого и латинского, появится на базе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал ректор вуза Андрей Логинов.
Он отметил, что с сентября этого года вуз начнет реализовывать проект, связанный с археологией Северного Причерноморья. По словам Логинова, эта инициатива уже согласована с Институтом археологии РАН, который во многом задает стандарты подготовки в этой области. РГГУ исходит из того, что Причерноморье и Средняя Азия в широком смысле, включая не только российские территории, но и Болгарию, Грузию, Турцию, – это историческое пространство античного мира. Значительная часть письменных источников и эпиграфики здесь представлена на древнегреческом и латинском языках.
Регионы будут активно развиваться: речь идет о строительстве, развитии инфраструктуры, прокладке дорог, пояснил Логинов. Это неизбежно приведет к росту объема археологических исследований: будет увеличиваться количество находок, которые необходимо классифицировать, атрибутировать и датировать. В этой работе критически важны знания древних языков – греческого, латинского, а также восточных языков, включая арабский и персидский для Центральной Азии, подчеркнул он.
«Возможно, мы не абсолютные лидеры в подготовке археологов, но мы занимаем сильные позиции в обучении древним языкам», – отметил ректор РГГУ. Это дает ключевое преимущество: профессионал такого рода становится полноценным практиком, способным участвовать в археологических исследованиях на территориях будущего строительства – от транспортной инфраструктуры до крупных объектов, включая атомные электростанции, добавил он.