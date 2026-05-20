Песков рассказал, откуда у его дочери чистое произношение китайского языка
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его младшая дочь Надя заговорила по-китайски благодаря няне – китаянке, которая жила вместе с ними четыре года.
Представитель Кремля отметил, что она сначала заговорился по-китайски, а потом по-русски. Песков уточнил, что Надя продолжает заниматься языком, но из-за школьной программы уже не получается так интенсивно.
«Но мы делаем все возможное, чтобы поддерживать в ней китайский язык. Она очень любит китайский язык и Китай», – сказал пресс-секретарь президента.
Его спросили, хотел ли бы он, чтобы Надя в будущем приехала учиться в Китай. На это Песков ответил, что хотел бы, чтобы его дочь поступила так, как ей хочется.
Надя является дочерью Пескова от третьего брака с фигуристкой Татьяной Навкой. Сейчас ей 11 полных лет.