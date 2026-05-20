Омск, Южно-Сахалинск и Чебоксары стали лидерами по темпам цифровизации

Индекс Развивай.РФ включает более 300 показателей, по которым оценивается качество жизни в городах. Методика используется также для оценки эффективности проектов ГЧП и разработана Минэкономразвития совместно с ВЭБ.РФ, регионами и участниками рынка. Сейчас индекс охватывает 270 городов. Более чем на 50% обновлен набор показателей, а число критериев, связанных с инклюзивной средой и качеством жизни в опорных населенных пунктах, увеличилось в пять раз. По поручению президента РФ ВЭБ стал обязательным участником крупных ГЧП с объемом инвестиций от 3 млрд руб.