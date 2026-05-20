Омск, Южно-Сахалинск и Чебоксары стали лидерами по темпам цифровизации
Омск, Южно-Сахалинск, Чебоксары, Воронеж и Тюмень показали лучшую динамику по уровню цифровизации и внедрению технологических решений. Об этом свидетельствуют обновленные данные Индекса качества жизни Развивай.РФ.
Как отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ и гендиректор Наццентра Развивай.РФ Андрей Самохин, развитие технологий в городах зависит от реализации нацпроектов и госпрограмм, активности региональных команд, бизнеса и использования механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).
По его словам, в Омске и Южно-Сахалинске уже около 70% автобусов соответствуют высоким экологическим стандартам. В Тюмени этот показатель достигает 85%.
Города также развивают интеллектуальные транспортные системы. В Чебоксарах муниципальный транспорт полностью подключен к спутниковой навигации. Кроме того, темпы оснащения музеев, библиотек и театров современным оборудованием там превышают средний показатель по городам индекса в 2,3 раза.
Воронеж и Южно-Сахалинск вошли в число лидеров по внедрению автоматизированных систем управления дорожным движением. Как отмечают авторы исследования, города активно используют механизмы ГЧП для модернизации транспортной и коммунальной инфраструктуры. В Воронеже, Чебоксарах и Омске частные инвестиции обеспечивают от 94% до 100% вложений в проекты государственно-частного партнерства.
Индекс Развивай.РФ включает более 300 показателей, по которым оценивается качество жизни в городах. Методика используется также для оценки эффективности проектов ГЧП и разработана Минэкономразвития совместно с ВЭБ.РФ, регионами и участниками рынка. Сейчас индекс охватывает 270 городов. Более чем на 50% обновлен набор показателей, а число критериев, связанных с инклюзивной средой и качеством жизни в опорных населенных пунктах, увеличилось в пять раз. По поручению президента РФ ВЭБ стал обязательным участником крупных ГЧП с объемом инвестиций от 3 млрд руб.
5 мая, эксперты Развивай.РФ сообщали, что наиболее востребованными направлениями государственно-частного партнерства в российских городах остаются коммунально-энергетическая, транспортная и социальная сферы.