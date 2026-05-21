В Кировской области ввели выплаты за уход за внуками
В Кировской области введена новая мера поддержки семей в виде ежемесячной выплаты для бабушек и дедушек, находящихся в отпуске по уходу за внуками. Размер «зарплаты» может достигать 45 000 руб. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Александр Соколов.
Инициатива была одобрена депутатами заксобрания Кировской области 21 мая. Программа предусматривает отпуск по уходу за ребенком до трех лет для бабушек и дедушек, при этом речь идет о первенцах у матери. По словам главы региона, один из старших членов семьи сможет официально уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо родителей и получать компенсацию до уровня средней заработной платы по региону. Соколов отметил, что максимальная выплата составит 45 794 руб. при рождении ребенка женщиной до 24 лет и 38 203 руб. – если матери 25 лет и старше.
Доплата будет рассчитываться с учетом дохода бабушки или дедушки. По словам губернатора, исследования и фокус-группы в регионе показали готовность старшего поколения участвовать в уходе за внуками при условии финансовой поддержки. Соколов также отметил, что такая мера должна снизить нагрузку на молодых родителей и поддержать рождаемость, позволяя матерям быстрее возвращаться к работе.
15 мая первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким предложила создать отдельный налоговый механизм поддержки женщин-предпринимателей с детьми до семи лет. Уже направлено соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать законопроект. Инициатива получила рабочее название «Мамин ОКВЭД». Она предполагает расширение полномочий регионов в налоговой сфере.
Согласно предложению, субъекты РФ смогут устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для субъектов малого и среднего бизнеса, созданных женщинами с детьми до семи лет. Для самозанятых предлагается возможность снижения ставки налога на профессиональный доход до 1%.