В Кировской области ввели выплаты за уход за внуками

Инициатива была одобрена депутатами заксобрания Кировской области 21 мая. Программа предусматривает отпуск по уходу за ребенком до трех лет для бабушек и дедушек, при этом речь идет о первенцах у матери. По словам главы региона, один из старших членов семьи сможет официально уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо родителей и получать компенсацию до уровня средней заработной платы по региону. Соколов отметил, что максимальная выплата составит 45 794 руб. при рождении ребенка женщиной до 24 лет и 38 203 руб. – если матери 25 лет и старше.