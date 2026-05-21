В России запустили полный цикл производства онкопрепарата камрелизумаб
Компания «Петровакс Фарм» запустила полный цикл производства оригинального иммуноонкологического препарата камрелизумаба (торговое наименование – арейма) на заводе в Подольске, передает корреспондент «Ведомостей». Объем инвестиций в локализацию выпуска лекарства в компании оценили в более чем 2 млрд руб. Субстанция для него производится на базе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Камрелизумаб – это доработанная молекула пембролизумаба, который в течение пяти лет оставался самым продаваемым препаратом в мире в деньгах, рассказал вице-президент по корпоративным коммуникациям компании «Петровакс Фарм» Кирилл Данишевский. Лекарство относится к классу PD-1 ингибиторов, т.е. применяется в терапии ряда злокачественных новообразований: рака носоглотки, рака легкого а также местнораспространенного, рецидивирующего и метастатического плоскоклеточного рака пищевода в комбинации с химиотерапией или в качестве монотерапии.
Препарат был зарегистрирован в России в 2024 г. и уже вошел в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). По словам Данишевского, у его лекарства-предшественника насчитывалось 27 показаний, применение камрелизумаба в «Петровакс Фарм» планируют расширить примерно до 40 патологий. В августе 2026 г. ожидается его регистрация для терапии рака молочной железы, до конца года – для рака печени, уточнил Данишевский.
Камрелизумаб был изучен в 82 клинических исследованиях и использовался для лечения более 300 000 пациентов по всему миру, следует из презентации компании. Он рекомендован к включению в клинические рекомендации по ряду онкологических заболеваний, а также упоминается в практических рекомендациях Российского общества клинической онкологии (RUSSCO). Первые поставки лекарства на отечественный рынок «Петровакс Фарм» осуществил в 2025 г.