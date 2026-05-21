Росавиация ввела ограничения в работу аэропорта «Пулково»

Минобороны сообщало, что с 7:00 до 15:00 мск ПВО перехватила и уничтожила 196 украинских БПЛА над регионами. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также над Московским регионом и акваторией Каспийского моря.