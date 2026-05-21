Росавиация ввела ограничения в работу аэропорта «Пулково»
В работе «Пулково» ввели временные ограничения на рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Мера нужна, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Росавиация также вводила ограничения в работу московского аэропорта «Домодедово». После этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших на столицу.
Минобороны сообщало, что с 7:00 до 15:00 мск ПВО перехватила и уничтожила 196 украинских БПЛА над регионами. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также над Московским регионом и акваторией Каспийского моря.