Главная / Общество /

Минздрав рассказал об оказании медпомощи пострадавшим от удара по Старобельску

Ведомости

Все пострадавшие в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает «РИА Новости».

По его словам, состояние пострадавших находится под контролем медиков, а их лечение сопровождается дополнительными консультациями специалистов федеральных медицинских центров в дистанционном формате.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова также сообщила, что двое детей остаются в медорганизациях ЛНР после атаки ВСУ на Старобельск.

Глава региона Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.

Украинские беспилотники атаковали колледж Луганского педагогического университета и его общежитие 22 мая. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате атаки погиб 21 человек, пострадали 63 человека. Разрушения затронули как учебные аудитории, так и спальные помещения.

