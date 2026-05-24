Минздрав рассказал об оказании медпомощи пострадавшим от удара по Старобельску

Украинские беспилотники атаковали колледж Луганского педагогического университета и его общежитие 22 мая. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате атаки погиб 21 человек, пострадали 63 человека. Разрушения затронули как учебные аудитории, так и спальные помещения.