Главная / Общество /

Львова-Белова: в больнице после атаки на Старобельск остаются двое детей

Двое детей остаются в медорганизациях ЛНР после атаки ВСУ на Старобельск. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Глава региона Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.

Украинские беспилотники атаковали колледж и общежитие Луганского педагогического университета. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате атаки погиб 21 человек, пострадали 63 человека. Разрушения затронули как учебные аудитории, так и спальные помещения.

Мединский – об атаке на Старобельск: что способны сделать эти люди, если победят

Политика / Международные отношения

После ЧП студентов перевели на дистанционный формат обучения. Тех, кто жил в общежитии, отправили по домам. Для учащихся младше 18 лет организовали выездной отдых. Их направят в оздоровительные центры.

После того как постпред Латвии не признала факт нанесения удара по учебному заведению, МИД РФ принял решение отправить в ЛНР представителей иностранных СМИ. Более 50 журналистов из 19 стран прибыли в Старобельск, чтобы увидеть последствия удара вооруженных сил Украины по колледжу.

