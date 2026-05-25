Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калининграда

Минобороны сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 173 беспилотника над регионами России в ночь на 25 мая. По данным ведомства, атаки отразили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Крыма.