Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калининграда
Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта в Калининграде (Храброво), сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в 19:55 мск.
Отмечается, что ограничения на прием и выпуск самолетов необходимы для обеспечения безопасности полетов.
22 мая ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области отразились на возможности полетов в Калининград и в обратном направлении.
Минобороны сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 173 беспилотника над регионами России в ночь на 25 мая. По данным ведомства, атаки отразили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Крыма.