Главная / Общество /

Мурашко сообщил о наработках вакцины против нового штамма Эболы

В России уже созданы наработки по вакцине против нового штамма Эболы, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе международного форума по безопасности.

«У нас сегодня есть наработки, уже созданы, по новому штамму вакцины против Эболы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

25 мая гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что в мире зафиксировано свыше 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай. По его словам, в провинции Итури в Конго, в эпицентре вспышки заболевания, проживает почти 5 млн человек.

24 мая Bloomberg писал, что власти Конго приостановили авиарейсы в город Банья на востоке страны. Эпидемия Эболы распространилась на три провинции. Система здравоохранения республики не справляется с отслеживанием контактов заболевших. Агентство отмечало, что в стране зафиксировали 91 подтвержденный случай заражения Эболой.

