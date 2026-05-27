Суд арестовал криптоблогера Битмаму по делу о незаконной банковской деятельности
Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля 2026 г. в отношении Валерии Федякиной (известной как «Битмама»). Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Федякина обвиняется в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Блогер уже была осуждена за мошенничество в особо крупном размере. В июне 2025 г. Пресненский суд Москвы приговорил ее к 7 годам колонии. Битмама предлагала инвесторам вложения в криптовалюту и обещала высокую доходность, но впоследствии присваивала себе вложенные средства.
В мае 2026 года арбитражный суд взыскал почти 133 млн руб. с организатора марафонов Елены Блиновской Лилии Орленко – суд признал незаконными 55 платежей на ее счета, которые шли в обход налогообложения. В апреле 2026 года бывшего мужа блогера Лерчек Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии за вывод валюты на сумму более 251 млн руб.