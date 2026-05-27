Суд арестовал криптоблогера Битмаму по делу о незаконной банковской деятельности

В мае 2026 года арбитражный суд взыскал почти 133 млн руб. с организатора марафонов Елены Блиновской Лилии Орленко – суд признал незаконными 55 платежей на ее счета, которые шли в обход налогообложения. В апреле 2026 года бывшего мужа блогера Лерчек Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии за вывод валюты на сумму более 251 млн руб.