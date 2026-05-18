Суд взыскал почти 133 млн рублей с организатора марафонов Блиновской
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление финансового управляющего Елены Блиновской о взыскании почти 133 млн руб. с бывшей подруги и организатора ее марафонов Лилии Орленко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса по делу о банкротстве блогерши.
По словам собеседника агентства, суд признал незаконными 55 платежей со счетов компаний ООО «Эра» и ООО «Эридан», которые, как утверждается, входили в схему дробления бизнеса Блиновской в 2019–2022 гг.
Средства были обнаружены на счетах Орленко, которая ранее дала показания против Блиновской в рамках уголовного процесса в Савеловском суде Москвы. Суд постановил взыскать деньги в конкурсную массу осужденной блогерши.
ТАСС напоминает, что столичный арбитраж уже взыскал 44,4 млн руб. с другого бывшего руководителя бизнеса Блиновской – Татьяны Остапишиной. Кроме того, в конкурсную массу была возвращена квартира блогерши в Ярославле.
Как отмечает ТАСС, взысканные средства направят на расчеты с кредиторами, включая налоговые органы.
В апреле Арбитражный суд Москвы отклонил иск финансового управляющего Блиновской, Марии Ознобихиной, о взыскании с личной помощницы Блиновской Полины Видовской около 47 млн руб.
Блиновскую осудили на пять лет колонии в марте 2025 г. за легализацию доходов и незаконный оборот платежных средств. Савеловский суд также оштрафовал ее на 1 млн руб., запретил коммерческую деятельность на 4 года и взыскал в доход государства 587 млн руб. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор до четырех с половиной лет.
Суд пришел к выводу, что блогер при посредничестве своего мужа Алексея в 2019–2021 гг. уклонилась от уплаты налогов с физлица на сумму 906 млн руб. при помощи дробления бизнеса. При этом супруги легализовали часть средств в размере 716 млн руб.