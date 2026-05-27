Главная / Общество /

Замглавы Уралвагонзавода арестовали по делу об особо крупной растрате

Ведомости

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 26 июля заместителя гендиректора концерна «Уралвагонзавод» по спецтехнике Дмитрия Семизорова. Ему предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при исполнении гособоронзаказа, говорится в материалах суда.

По версии следствия, в 2016 г., когда Семизоров руководил ЦНИИТОЧМАШем, эта организация заключила контракт с ООО «ФСК Прогресс» на поставку климатического оборудования по завышенной цене. Ущерб, который связывают с действиями обвиняемого, оценивается более чем в 50 млн руб., пишет РБК.

Топ-менеджер концерна вину не признает, называя себя жертвой оговора со стороны других фигурантов дела. На суде защита настаивала на более мягкой мере пресечения (домашний арест), ссылаясь на состояние здоровья и многочисленные госнаграды обвиняемого.

Следствие, в свою очередь, заявило, что Семизоров может оказать давление на свидетелей или скрыться, имея опыт службы в спецподразделениях. Представитель прокуратуры не поддержал арест, указав, что инкриминируемые события произошли в 2016 г., преступление носило ненасильственный характер, а сам обвиняемый имеет устойчивые социальные связи и государственные награды.

Концерн «Уралвагонзавод» представил в суд положительную характеристику на Семизорова, назвав его опытным руководителем и отметив, что его отсутствие на рабочем месте может негативно сказаться на выполнении гособоронзаказа.

В апреле 2026 г. Мещанский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора дирекции «РЖД-строй» Виктора Краснова по делу о растрате более 1,5 млрд руб. при строительстве железнодорожного моста. В марте 2026 г. ФСБ задержала руководителей двух фирм, похитивших более 460 млн руб. у оборонных предприятий при поставках вооружения.

