Руководителей двух фирм арестовали за хищения более 460 млн рублей у ОПК РФ
Суд арестовал руководителей двух коммерческих организаций, подозреваемых в хищении более 460 млн руб. у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками ФСБ и МВД РФ. Было установлено, что они ввели представителей предприятий ОПК в заблуждение, чтобы заполучить деньги, предназначенные для производства особо востребованных образцов вооружения.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дома у фигурантов были проведены следственные действия, изъяты средства мобильной связи, носители информации, персональные компьютеры и документы. Следствие продолжается.
По данным ФСБ, за аналогичное преступление в декабре 2025 г. руководитель коммерческой организации А.В. Ягодин был осужден на четыре года лишения свободы условно. Суд вынес приговор с учетом признания вины и возмещения денежных средств предприятию ОПК.