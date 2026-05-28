Памфилова допустила рост числа регионов, где пройдут губернаторские выборы
До конца июня количество регионов, где планируется провести выборы губернаторов, может увеличиться. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
«Планируются выборы на сей момент высших должностных лиц в восьми субъектах Федерации, но мы всегда предполагаем, что это может быть больше. По крайней мере, до конца июня эта цифра может увеличиться. Во всяком случае, не менее чем восемь регионов», – рассказала Памфилова.
Председатель ЦИК назвала избирательную кампанию «довольно масштабной». По ее словам, предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.
27 мая на заседании ЦИК подняли вопрос об автоматизированных урнах для голосования. По словам руководителя Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК Александра Сокольчука, техзаданием было предусмотрено, что срок эксплуатации комплексов образца 2010 г. составляет 10 лет, и срок эксплуатации был закончен еще в 2021–2022 гг. При этом на рынке практически нет возможности закупки критически важных узлов и компонентов КОИБ-2010 из-за прекращения их серийного выпуска.