На выборах могут отказаться от использования КОИБов

На выборах могут отказаться от использования КОИБовЦентризбирком начал списывать эти комплексы из-за износа оборудования и санкций
Вопрос об автоматизированных урнах для голосования подняли на заседании Центризбиркома (ЦИК) 27 мая. Как заявил руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК Александр Сокольчук, техзаданием было предусмотрено, что срок эксплуатации комплексов образца 2010 г. составляет 10 лет. «Ввиду различных объективных обстоятельств срок эксплуатации был закончен еще в 2021–2022 гг. Мы продлевали эксплуатационный жизненный цикл этого изделия», – отметил он.
На рынке практически отсутствует возможность закупки критически важных узлов и компонентов КОИБ-2010 в связи с прекращением их серийного выпуска, сказал Сокольчук, а использование несертифицированных или неоригинальных аналогов может привести к нарушению метрологических характеристик устройства, что недопустимо для невыполнения той важной задачи, для которой они предназначены.
Для ЦИК это «глубокая печаль», признала глава комиссии Элла Памфилова. «Мы привыкли гордиться <...> нашими КОИБами. Это входит в наш золотой стандарт», – подчеркнула она. Памфилова уточнила, что в ЦИК должны были получить большую партию КОИБов нового поколения в 2022 г., но в связи с «беспрецедентными санкциями» и прочими проблемами, связанными с этим, подрядчик не смог реализовать тот проект.
Своим решением ЦИК вывела из эксплуатации КОИБы 2010 г. Та же участь может ожидать и КОИБы 2017 г., не исключила Памфилова. Их состояние предстоит оценить дополнительно, в том числе из-за сбоя, вследствие которого аппараты стали указывать 2009 г. вместо 2026 г. «Это только малая толика проблем, которые возникли. Сейчас соответствующими специалистами, техническими службами организована серьезная проверка КОИБ-2017. И вплоть до того, пока она не будет завершена и не будет дана экспертная оценка, насколько они готовы к применению, мы должны будем приостановить их применение», – заявила глава ЦИК.
По словам двух источников «Ведомостей», близких к администрации президента, в итоге единый день голосования – 2026 ЦИК может вовсе отказаться от использования комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). По словам одного из собеседников «Ведомостей», среди основных аргументов сторонников такой идеи – обеспечение безопасности выборов. Автоматизированные урны можно списать – из-за того что их работа рискует быть «скомпрометирована извне», описывает источник. По словам другого собеседника, ему неизвестно, чтобы кто-то выступал решительно против отказа от КОИБов. Поддержала эту идею в кулуарах и Памфилова, говорит он.
Отказ от КОИБов представляется вполне оправданным, считает электоральный юрист Гарегин Митин. Проблема, по его словам, в отсутствии собственного производства электронных компонентов. «И это может коснуться остального оборудования, которое используется для обеспечения реализации избирательных прав граждан – в тех щепетильных вопросах, где не должно быть никакой зависимости от иностранного оборудования или возможности создания уязвимости в этих системах», – сказал он «Ведомостям».
Участки с КОИБами называли самыми защищенными от «корректирования» результатов голосования, отмечает один из политтехнологов, много лет работающий на выборах в регионах. «Наша работа все же – заниматься тем, что в голове и сердцах людей, и КОИБы отражали волеизъявление», – добавляет еще один опытный специалист.
По словам собеседника «Ведомостей», работающего с «Единой Россией», обычно главы городов и регионов пытаются всеми способами избежать «такого счастья». Хотя, замечает другой участник выборного процесса, «при желании на местах» возможность попытаться провести манипуляции «есть всегда».
КОИБы за несколько лет в глазах оппозиционных партий прошли путь от «черного ящика» для фальсификации до последней надежды на честный подсчет голосов, напоминает электоральный юрист Олег Захаров. Когда они только начинали применяться, та же КПРФ активно протестовала против их использования, как и против ДЭГ сейчас. Но за несколько лет подход кардинально изменился: практически везде, где есть возможность использовать КОИБы, оппозиция активно добивается, чтобы они стояли на проблемных участках, добавляет эксперт.
«Логичной технической заменой КОИБов является ДЭГ. Электронное голосование быстрее дает результаты и удобнее для избирателя. Но <...> даже при использовании ДЭГ любому избирателю должно быть гарантировано право на получение бумажного бюллетеня», – сказал Захаров «Ведомостям». При этом глава ЦИК прозрачно намекнула, что именно электронный подсчет в ДЭГ голосов идет на смену автоматическому – в КОИБах, отмечает он.
На выборах президента в 2024 г. КОИБами оснащали 13 800 УИК из 94 000.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов