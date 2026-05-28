На выборах могут отказаться от использования КОИБов

Своим решением ЦИК вывела из эксплуатации КОИБы 2010 г. Та же участь может ожидать и КОИБы 2017 г., не исключила Памфилова. Их состояние предстоит оценить дополнительно, в том числе из-за сбоя, вследствие которого аппараты стали указывать 2009 г. вместо 2026 г. «Это только малая толика проблем, которые возникли. Сейчас соответствующими специалистами, техническими службами организована серьезная проверка КОИБ-2017. И вплоть до того, пока она не будет завершена и не будет дана экспертная оценка, насколько они готовы к применению, мы должны будем приостановить их применение», – заявила глава ЦИК.