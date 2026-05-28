Мурашко: выживаемость детей с онкозаболеваниями в РФ превышает 83%
Выживаемость детей с онкозаболеваниями в России превышает 83%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на юбилейном конгрессе по детской гематологии, онкологии и иммунологии «35 лет вместе», передает ТАСС.
Он напомнил, что для лечения рака уже применяют клеточные технологии. Их начали осваивать восемь лет назад, а сегодня они уже зафиксированы в программе ОМС, отметил министр.
В прошлом году Мурашко утверждал, что показатель младенческой смертности в России является одним из самых низких в мире. В феврале замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова сообщила, что за последние шесть лет реализации национального проекта «Здравоохранение» уровень младенческой смертности в России снизился почти на 20%.
14 мая глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что первый пациент получил шесть введений экспериментальной вакцины от колоректального рака. По ее словам, инъекции переносятся хорошо, они безопасны.
6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал бесплатное лечение с использованием онковакцин в рамках ОМС. По его словам, в систему ОМС теперь включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний, в частности, вакцина «Онкопепт».