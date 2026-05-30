Минпросвещения предложило не оценивать поведение первоклассников
Минпросвещения России подготовило изменения в порядок организации образовательной деятельности, согласно которым оценки за поведение не будут выставляться учащимся первых классов. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предусматривает возможность оценки поведения школьников по трем категориям: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». При этом новая норма не будет распространяться на первоклассников.
Отдельный порядок предусмотрен для детей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно проекту приказа, оценивание поведения обучающихся с задержкой психического развития или нарушением интеллекта должно проводиться с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. Такой подход призван учитывать индивидуальные особенности учащихся при применении дисциплинарных и воспитательных механизмов.
Эксперт Минпросвещения Марина Конева рассказывала, что оценки за поведение будет выставлять коллектив педагогов, включающий советника директора по воспитанию, учителя-логопеда, дефектолога, социального педагога, психолога и учителей-предметников. По ее словам, в 2026 г. в апробации участвуют ученики 1-8-х классов из 89 школ.
В начале года министерство подготовило проект приказа о введении в школах оценок за поведение. Документ предполагает изменения в порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам.
С 1 сентября 2025 г. в семи регионах России стартовал эксперимент по оценке поведения школьников. Образовательные учреждения могли выбрать одну из трех систем оценивания: пятибалльную, зачетную или трехбалльную.