В Москве мошенники украли у пенсионерки 37 млн рублей
В Москве мошенники похитили у 72-летней женщины денежные средства и ювелирные изделия на сумму более 37,4 млн руб. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Злоумышленники почти три месяца поддерживали контакт с ней, постепенно убеждая передавать сбережения и ценности.
Схема началась со звонка человека, представившегося сотрудником управляющей компании. Под предлогом замены ключей от домофона он убедил женщину подтвердить свои данные и выполнить ряд действий. Впоследствии с ней связались другие участники мошеннической схемы. Они сообщили, что персональные данные пенсионерки якобы оказались в распоряжении преступников и что для сохранения средств необходимо следовать их инструкциям. В результате женщина сняла все накопления со счетов и передала деньги курьерам, полагая, что средства переводятся на новые счета, открытые на ее имя.
После того как пенсионерка лишилась денежных сбережений, злоумышленники убедили ее передать для проверки в следственные органы имеющиеся ювелирные украшения. Женщина собрала цепочки, кольца, серьги и три пары золотых часов, после чего передала их курьеру возле своего дома.
29 мая в УБК МВД России сообщили, что мошеннические кол-центры продолжают использовать фальшивые сайты, визуально копирующие госресурсы, чтобы убедить граждан в подлинности звонков от якобы сотрудников ведомств. В киберполиции предупредили, что во время разговора мошенники могут сообщать жертве «личный номер сотрудника», после чего на экране устройства отображается сайт с вымышленными сведениями о должности, подразделении и контактных данных.