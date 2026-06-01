Лантратова: с Украины в Россию вернули более 160 человек
С территории Украины в Россию были возвращены 165 жителей Курской области, 16 из которых – дети, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает ТАСС.
Она рассказала, что аппарат омбудсмена еще работает над уточнением числа курян, которые еще остаются на Украине. По ее словам, по этой теме поступает самая разная информация.
29 мая губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что на Украине могут все еще удерживаться 15 жителей региона. Он напомнил, что 166 человек удалось вернуть с территории иностранного государства при участии экс-омбудсмена РФ Татьяны Москальковой.
По словам Хинштейна, в 2025 г. из 2173 курян, которые находились в реестре пропавших, удалось установить местонахождение 1841 человека. Губернатор рассказал, что 446 из них были погибшими.
14 апреля Москалькова рассказала, что судьба нескольких сотен жителей Курской области, пропавших во время оккупации части региона, остается неизвестной. Она отметила, что была проведена значительная работа по установлению судьбы каждого жителя.