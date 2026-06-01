Лантратова рассказала о предстоящих переговорах с омбудсменом Украины
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о подготовке встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По ее словам, переговоры состоятся в ближайшее время и будут посвящены вопросам гуманитарного взаимодействия между сторонами, передает «РИА Новости».
Лантратова уточнила, что одной из ключевых тем станет судьба жителей Курской области, которые сейчас находятся за пределами России. Кроме того, стороны намерены обсудить вопросы, связанные с посещением военнопленных. По ее словам, речь идет как о возвращении гражданских лиц, так и о развитии сотрудничества в сфере защиты прав людей, затронутых конфликтом.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил 29 мая, что на Украине могут все еще удерживаться 15 жителей региона. При этом 166 человек удалось вернуть с территории иностранного государства при участии экс-омбудсмена РФ Татьяны Москальковой. По словам Хинштейна, в 2025 г. из 2173 курян, которые находились в реестре пропавших, удалось установить местонахождение 1841 человека. Губернатор рассказал, что 446 из них были погибшими.
14 апреля Москалькова рассказала, что судьба нескольких сотен жителей Курской области, пропавших во время оккупации части региона, остается неизвестной. Она отметила, что была проведена значительная работа по установлению судьбы каждого жителя.