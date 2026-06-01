Лантратова рассказала о предстоящих переговорах с омбудсменом Украины

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил 29 мая, что на Украине могут все еще удерживаться 15 жителей региона. При этом 166 человек удалось вернуть с территории иностранного государства при участии экс-омбудсмена РФ Татьяны Москальковой. По словам Хинштейна, в 2025 г. из 2173 курян, которые находились в реестре пропавших, удалось установить местонахождение 1841 человека. Губернатор рассказал, что 446 из них были погибшими.