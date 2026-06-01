Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,621+1,28%VEON-RX58,8+1,55%CHKZ16 300+0,93%IMOEX2 576,02+0,41%RTSI1 142,61+0,41%RGBI118,54-0,26%RGBITR780,87-0,16%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Лантратова рассказала о предстоящих переговорах с омбудсменом Украины

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о подготовке встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По ее словам, переговоры состоятся в ближайшее время и будут посвящены вопросам гуманитарного взаимодействия между сторонами, передает «РИА Новости».

Лантратова уточнила, что одной из ключевых тем станет судьба жителей Курской области, которые сейчас находятся за пределами России. Кроме того, стороны намерены обсудить вопросы, связанные с посещением военнопленных. По ее словам, речь идет как о возвращении гражданских лиц, так и о развитии сотрудничества в сфере защиты прав людей, затронутых конфликтом.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил 29 мая, что на Украине могут все еще удерживаться 15 жителей региона. При этом 166 человек удалось вернуть с территории иностранного государства при участии экс-омбудсмена РФ Татьяны Москальковой. По словам Хинштейна, в 2025 г. из 2173 курян, которые находились в реестре пропавших, удалось установить местонахождение 1841 человека. Губернатор рассказал, что 446 из них были погибшими.

14 апреля Москалькова рассказала, что судьба нескольких сотен жителей Курской области, пропавших во время оккупации части региона, остается неизвестной. Она отметила, что была проведена значительная работа по установлению судьбы каждого жителя.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте