В Госдуме предложили изменить систему оплаты отопления
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов 2 июня внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому гражданам РФ предоставят возможность оплачивать отопление в квартирах только на основании показаний приборов учета. В этой ситуации не будут учитываться решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений региональных органов власти, передает «РИА Новости».
«Законопроект предлагает исправить данную ситуацию и установить право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению исходя из показаний индивидуальных приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений», – говорится в пояснительной записке.
По данным агентства, законопроект вносит поправки в Жилищный кодекс РФ. Сам Миронов отметил в беседе с изданием, что сейчас сумма оплаты рассчитывается в зависимости от многих факторов, но населению нужно дать возможность платить за отопление только исходя из показаний счетчиков.
В апреле депутат нижней палаты парламента Игорь Антропенко («Единая Россия») предложил включать платные работы сантехников и электриков в общую квитанцию за ЖКХ с возможностью онлайн-оплаты. По его словам, речь идет о дополнительных услугах управляющих компаний – например, устранении неполадок с электрооборудованием или сантехникой внутри квартиры. Сейчас такие работы оплачиваются отдельно, способ расчета зависит от конкретной УК и не всегда предусматривает безналичный или дистанционный платеж.
В 2027 г. в России могут ввести механизм взыскания задолженности за жилищные и коммунальные услуги в электронном виде. В конце 2026 г. функцию протестируют в двух или трех регионах России. Сообщения о задолженности будут направлять гражданам через «Госуслуги» и ГИС ЖКХ.