В Госдуме предложили изменить систему оплаты отопления

В апреле депутат нижней палаты парламента Игорь Антропенко («Единая Россия») предложил включать платные работы сантехников и электриков в общую квитанцию за ЖКХ с возможностью онлайн-оплаты. По его словам, речь идет о дополнительных услугах управляющих компаний – например, устранении неполадок с электрооборудованием или сантехникой внутри квартиры. Сейчас такие работы оплачиваются отдельно, способ расчета зависит от конкретной УК и не всегда предусматривает безналичный или дистанционный платеж.