Лаборатория Касперского: телефоны Apple взламывают через «невидимый» iMessage

Ранее «Лаборатория Касперского» уже находила схожие атаки. В 2023 г. компания предотвратила кибератаку на iPhone своих сотрудников, выявив вредоносную активность в корпоративной сети. В рамках той атаки использовалась уязвимость iMessage и целый ряд эксплойтов, получивших название Triangulation. Она позволяла устанавливать шпионское ПО без какого-либо взаимодействия со стороны жертвы. Работа по расследованию атаки велась в течение нескольких лет, в ходе которой специалисты компании восстановили процедуру заражения, архитектуру вредоносного ПО, установили его авторов и собрали образцы для дальнейшей защиты.