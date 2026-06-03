Суд оштрафовал на 40 000 рублей журналистку-иноагента Монгайт

В октябре 2025 г. Росфинмониторинг внес журналистку в перечень террористов и экстремистов. В августе того же года она была объявлена в международный розыск. Сообщалось, что Монгайт находится за пределами России. Кроме того, журналистка заочно арестована по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.