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Суд оштрафовал на 40 000 рублей журналистку-иноагента Монгайт

Ведомости

Пресненский райсуд Москвы назначил журналистке Анне Монгайт (считается в России иноагентом) административный штраф в размере 40 000 руб. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Поводом для разбирательства стал протокол по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за непредставление либо несвоевременное представление иностранным агентом сведений в уполномоченный орган.

Суд признал Монгайт виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей штраф.

В октябре 2025 г. Росфинмониторинг внес журналистку в перечень террористов и экстремистов. В августе того же года она была объявлена в международный розыск. Сообщалось, что Монгайт находится за пределами России. Кроме того, журналистка заочно арестована по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

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