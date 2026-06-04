Крашенинников пояснил суть закона о сроке давности исков о приватизации

26 мая Госдума приняла закон, устанавливающий десятилетний срок исковой давности по спорам о приватизации. Документ вносит изменения в Гражданский кодекс и предусматривает, что срок подачи исков об истребовании имущества, выбывшего из государственной или муниципальной собственности в результате приватизации, а также по иным требованиям, связанным с нарушением законодательства о приватизации, не может превышать 10 лет с момента нарушения права.