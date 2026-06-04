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Крашенинников пояснил суть закона о сроке давности исков о приватизации

Ведомости

Принятый закон о 10-летнем предельном сроке исковой давности по спорам, связанным с приватизацией, защищает права десятков миллионов собственников жилья. Об этом заявил председатель совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Павел Крашенинников на выездном заседании 4 июня.

По его словам, при обсуждении приватизации внимание часто сосредоточено на крупных активах и предприятиях, тогда как это затрагивает и миллионы граждан, получивших жилье в собственность.

«Это принципиально важный момент, о котором часто забывают в пылу политических дискуссий о крупном бизнесе», – отметил Крашенинников.

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Он напомнил, что в России было заключено более 30 млн договоров приватизации жилья. Без законодательного урегулирования вопроса, по его словам, под угрозой могли оказаться права большого числа добросовестных собственников.

Крашенинников подчеркнул, что закон направлен на обеспечение стабильности гражданского оборота и защиту права собственности. Установление предельного десятилетнего срока исковой давности, по его мнению, создает надежный юридический заслон от дестабилизации имущественных отношений.

26 мая Госдума приняла закон, устанавливающий десятилетний срок исковой давности по спорам о приватизации. Документ вносит изменения в Гражданский кодекс и предусматривает, что срок подачи исков об истребовании имущества, выбывшего из государственной или муниципальной собственности в результате приватизации, а также по иным требованиям, связанным с нарушением законодательства о приватизации, не может превышать 10 лет с момента нарушения права.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с главой РСПП Александром Шохиным заявлял, что институт срока давности служит защите интересов государства и общества. Тогда же глава государства сообщил, что намерен содействовать скорейшему принятию решений по вопросу сроков давности для приватизационных сделок.

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