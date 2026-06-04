AFP: во Франции освободили из-под стражи капитана танкера «Тагор»

3 июня Москва потребовала от французских властей срочно предоставить консульский доступ к капитану задержанного танкера «Тагор»и обеспечить его освобождение. 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание французскими военными судна «Тагор» в открытом море, заявила, что перенос французами борьбы с судами с «ложными флагами» в открытое море может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству. 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Парижа по задержанию российского нефтяного танкера «Тагор» незаконны и граничат с пиратством.