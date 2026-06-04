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AFP: во Франции освободили из-под стражи капитана танкера «Тагор»

Ведомости

Капитана танкера «Тагор» освободили из-под стражи во Франции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По словам прокурора Стефана Келленберже, решение принято в рамках «продолжения масштабного и сложного судебного расследования». Танкер остается в заливе Дуарнене в департаменте Финистер на основании «административного постановления», уточнил прокурор.

3 июня Москва потребовала от французских властей срочно предоставить консульский доступ к капитану задержанного танкера «Тагор»и обеспечить его освобождение. 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание французскими военными судна «Тагор» в открытом море, заявила, что перенос французами борьбы с судами с «ложными флагами» в открытое море может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству. 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Парижа по задержанию российского нефтяного танкера «Тагор» незаконны и граничат с пиратством.

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