Во Франции отправили под стражу капитана задержанного танкера «Тагор»
Москва потребовала от французских властей незамедлительно предоставить консульский доступ к капитану задержанного танкера «Тагор»и обеспечить его освобождение. Об этом заявили в посольстве России во Франции, передает ТАСС.
«Посольство... обратилось в МИД Франции с требованием незамедлительно предоставить консульский доступ к российскому гражданину и обеспечить его скорейшее освобождение», – сообщили в дипмиссии.
Власти Франции также уведомили российское посольство, что капитан судна, являющийся гражданином РФ, был взят под стражу.
2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание французскими военными судна «Тагор» в открытом море, заявила, что перенос французами борьбы с судами с «ложными флагами» в открытое море может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству. 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что действия Франции по задержанию российского нефтяного танкера «Тагор» незаконны и граничат с пиратством.