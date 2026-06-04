VK и «Просвещение» будут разрабатывать цифровые решения для школ
VK и группа компаний «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ) займутся разработкой цифровых решений для школьного образования. Вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов и руководитель «Просвещения», зампредседателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин подписали меморандум о стратегическом партнерстве в ходе ПМЭФ-2026.
Соглашение предполагает совместное финансирование безопасной цифровой среды и создание образовательных сервисов. В этом тандеме VK займется технологическими разработками и коммуникационной инфраструктурой, а «Просвещение» – образовательным контентом.
Первым пилотным проектом будет мини-приложение с образовательными продуктами по математике и алгебре базового уровня для учеников 5–11-х классов. Его интегрируют в образовательное пространство «Сферум» в Мах.
3 июня «Просвещение» и фонд «Сколково» на полях ПМЭФ-2026 подписали соглашение о создании совместного акселератора технологических решений для системы образования. Среди ключевых направлений работы – цифровая трансформация образовательного процесса, развитие онлайн-обучения, технологии подготовки к экзаменам, внедрение ИИ-ассистентов для педагогов и методистов, а также создание новых образовательных форматов с использованием игровых и иммерсивных технологий.