VK и «Просвещение» будут разрабатывать цифровые решения для школ

3 июня «Просвещение» и фонд «Сколково» на полях ПМЭФ-2026 подписали соглашение о создании совместного акселератора технологических решений для системы образования. Среди ключевых направлений работы – цифровая трансформация образовательного процесса, развитие онлайн-обучения, технологии подготовки к экзаменам, внедрение ИИ-ассистентов для педагогов и методистов, а также создание новых образовательных форматов с использованием игровых и иммерсивных технологий.