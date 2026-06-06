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Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ в Ленинградской области

Ведомости

Четверо жителей поселка Большая Ижора Ленинградской области, в том числе ребенок, пострадали из-за ударов украинских БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, один из пострадавших госпитализирован. Остальным была оказана медицинская помощь на месте. Специалисты продолжают ликвидировать последствия пожара на объекте Минобороны РФ в поселке. С места происшествия эвакуировали более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Гражданам предоставили еду и воду.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе из-за атаки ВСУ пострадали три человека. Их состояние оценивается как легкое, они выписаны домой.

Утром 6 июня силы ПВО сбили в Ленинградской области и Санкт-Петербурге 141 украинский дрон. Беглов рекомендовал населению оставаться в своих домах и не выходить на улицу без необходимости. Жителей региона также предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Это уже вторая атака с начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартовал 3 июня.

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