Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ в Ленинградской области

Утром 6 июня силы ПВО сбили в Ленинградской области и Санкт-Петербурге 141 украинский дрон. Беглов рекомендовал населению оставаться в своих домах и не выходить на улицу без необходимости. Жителей региона также предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Это уже вторая атака с начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартовал 3 июня.