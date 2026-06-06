Летевший в Санкт-Петербург борт приземлился в Хельсинки из-за атаки БПЛА

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который находился в пути из Стамбула в Санкт-Петербург, сел в аэропорту Хельсинки, следует из информации на сайте авиаперевозчика. Посадка произошла на фоне атаки украинских беспилотников в Ленинградской области.