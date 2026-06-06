Летевший в Санкт-Петербург борт приземлился в Хельсинки из-за атаки БПЛА
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который находился в пути из Стамбула в Санкт-Петербург, сел в аэропорту Хельсинки, следует из информации на сайте авиаперевозчика. Посадка произошла на фоне атаки украинских беспилотников в Ленинградской области.
Полет начался в 01:09 мск, согласно данным компании. Борт приземлился в Финляндии в 05:29 мск. «Смена пункта назначения», – отмечается в текущем статусе рейса.
Издание Yle пишет, что самолет уже покинул воздушное пространство в Финляндии.
Пресс-служба аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге отметила, что авиагавань обеспечивает взлет, посадку и обслуживание самолетов. При этом статус рейса определяет авиакомпания, поэтому по вопросам изменения пункта назначения необходимо обращаться к перевозчику.
Утром 6 июня Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись масштабной атаке беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 дрон. В поселке Большая Ижора пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Еще трое пострадали в Санкт-Петербурге.