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Летевший в Санкт-Петербург борт приземлился в Хельсинки из-за атаки БПЛА

Ведомости

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который находился в пути из Стамбула в Санкт-Петербург, сел в аэропорту Хельсинки, следует из информации на сайте авиаперевозчика. Посадка произошла на фоне атаки украинских беспилотников в Ленинградской области.

Полет начался в 01:09 мск, согласно данным компании. Борт приземлился в Финляндии в 05:29 мск. «Смена пункта назначения», – отмечается в текущем статусе рейса.

Издание Yle пишет, что самолет уже покинул воздушное пространство в Финляндии.

Пресс-служба аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге отметила, что авиагавань обеспечивает взлет, посадку и обслуживание самолетов. При этом статус рейса определяет авиакомпания, поэтому по вопросам изменения пункта назначения необходимо обращаться к перевозчику.

Утром 6 июня Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись масштабной атаке беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 дрон. В поселке Большая Ижора пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Еще трое пострадали в Санкт-Петербурге.

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