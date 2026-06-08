АТОР: турпоток из Крыма переориентировался на Анапу из-за проблем с топливом

В компании «Мультитур» отмечают, что количество аннуляций туров в Крым, связанных с транспортными сложностями и ситуацией с топливом, за последние недели увеличилось почти вдвое. При этом в «Алеан» подчеркивают, что пока речь идет о локальном ухудшении ситуации, а общий объем бронирований на лето по сравнению с прошлым годом сохраняет позитивную динамику (рост 8%).