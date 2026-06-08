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АТОР: турпоток из Крыма переориентировался на Анапу из-за проблем с топливом

Ведомости

Анапа стала главным бенефициаром перераспределения туристического спроса на фоне топливного кризиса в Крыму и перебоев с железнодорожным сообщением, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным аналитической службы АТОР, за последнюю неделю количество новых бронирований отдыха в Крыму сократилось на 25–35% по сравнению с предыдущей неделей, а число отмен брони продолжает расти.

По информации национального туроператора «Алеан», за последнюю неделю число отмен брони по Крыму выросло на 17%, а количество новых бронирований снизилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 29 мая по 5 июня).

В компании «Мультитур» отмечают, что количество аннуляций туров в Крым, связанных с транспортными сложностями и ситуацией с топливом, за последние недели увеличилось почти вдвое. При этом в «Алеан» подчеркивают, что пока речь идет о локальном ухудшении ситуации, а общий объем бронирований на лето по сравнению с прошлым годом сохраняет позитивную динамику (рост 8%).

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«Главным бенефициаром ситуации стала Анапа. Эксперты отмечают, что спрос на курорт за последнюю неделю значительно вырос», – говорится в публикации ассоциации.

Преимуществами отдыха в Анапе считаются доступные цены, большое количество свободных мест, раннее начало купального сезона и скидки от отелей. Несмотря на это, общий объем бронирований на лето в Крыму превышает показатели прошлого года, а некоторые туристы, отменившие поездку, могут вернуться к планированию отдыха на полуострове позже, когда ситуация с топливом стабилизируется.

С 31 мая в Крыму ввели ограничения на продажу бензина, а с 4 июня полностью приостановили отпуск топлива за наличный расчет и прекратили свободную реализацию талонов. Параллельно, после атаки БПЛА на пассажирский поезд в ночь на 8 июня, в Крыму временно остановили железнодорожное сообщение. Вопрос нехватки бензина в Крыму стоит высоко на повестке дня, сообщил 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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