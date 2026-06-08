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Движение через пункт пропуска «Джанкой» возобновили в реверсивном режиме

Ведомости

Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на границе с Крымом возобновлено в реверсивном режиме для легковых автомобилей массой до 3,5 т. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Водителей призвали учитывать изменения в организации движения и заранее планировать маршруты.

При этом автомобильный пункт пропуска «Армянск» продолжает работать в штатном режиме. Проезд через него осуществляется без ограничений для всех видов транспорта.

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Общество

Утром 7 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» временно перекрыли из-за повреждения моста в Чонгаре в результате атаки ВСУ. Для автотранспорта организовали объезд через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».

Железнодорожную станцию «Джанкой» закрыли 2 июня до специального объявления. Пассажиры не смогут сесть в поезд и произвести высадку на этой станции. 23 мая ее работу также временно приостанавливали.

8 июня Сальдо сообщил, что движение транспорта по мосту через Чонгарский пролив на границе Херсонской области и Крыма возобновлено. После проведения необходимых работ проезд по объекту открыт в реверсивном режиме.

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