Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NVTK1 059,8-2,99%CNY Бирж.10,706-1,51%IMOEX2 517,64-1,69%RTSI1 082,53-1,42%RGBI118,52-0,55%RGBITR782,43-0,44%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Центр «Насилию.нет» оштрафовали на 300 000 рублей по статье об иноагентах

Ведомости

Тверской районный суд Москвы привлек к административной ответственности АНО «Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» (считается в России иноагентом). Организация признана виновной в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). По решению суда ей назначен штраф в размере 300 000 руб., сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В декабре 2020 г. Минюст внес организацию в реестр иностранных агентов. Центр «Насилию.нет» был создан в 2015 г. и занимался проблемой домашнего насилия и насилия над женщинами. В 2019 г. у организации появилось собственное пространство в Москве, где пострадавшие могли получить бесплатную консультацию психологов, юристов и других специалистов, а также временный ночлег.

Организация и ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе за отсутствие обязательных маркировок. В октябре 2025 г. центр объявил о закрытии. Его директор Анна Ривина (считается в России иноагентом) утверждала, что причиной стало ужесточение законодательства об иностранных агентах. В июне НКО столкнулась с массовым отказом российских сервисов от сотрудничества, также она лишилась пожертвований.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её