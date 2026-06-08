Центр «Насилию.нет» оштрафовали на 300 000 рублей по статье об иноагентах
Тверской районный суд Москвы привлек к административной ответственности АНО «Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет»
В декабре 2020 г. Минюст внес организацию в реестр иностранных агентов. Центр «Насилию.нет» был создан в 2015 г. и занимался проблемой домашнего насилия и насилия над женщинами. В 2019 г. у организации появилось собственное пространство в Москве, где пострадавшие могли получить бесплатную консультацию психологов, юристов и других специалистов, а также временный ночлег.
Организация и ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе за отсутствие обязательных маркировок. В октябре 2025 г. центр объявил о закрытии. Его директор Анна Ривина