ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в колонии в Ульяновской области

30 мая Басманный районный суд Москвы арестовал мужчину за попытку изготовить взрывчатку для подрыва здания Министерства юстиции России. Он останется под стражей как минимум до 29 июля. 14 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала троих человек, участвовавших в подготовке теракта против высокопоставленного силовика. Взрыв должен был произойти возле бизнес-центра в Москве. Задержан украинский военнослужащий, граждане Молдавии и России.