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ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в колонии в Ульяновской области

Ведомости

Сотрудники ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в колонии Ульяновской области, который планировал сторонник международной террористической организации, запрещенной в России. Об этом сообщил ЦОС ФСБ России.

Было установлено, что мужчина 1985 г. р. намеревался в мусульманский праздник Курбан-байрам убить сотрудников исправительного учреждения. Как сообщили в спецслужбе, он действовал из религиозной ненависти и вражды. Своими планами он пытался подорвать устои традиционного ислама.

Преступление удалось пресечь на стадии подготовки. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

30 мая Басманный районный суд Москвы арестовал мужчину за попытку изготовить взрывчатку для подрыва здания Министерства юстиции России. Он останется под стражей как минимум до 29 июля. 14 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала троих человек, участвовавших в подготовке теракта против высокопоставленного силовика. Взрыв должен был произойти возле бизнес-центра в Москве. Задержан украинский военнослужащий, граждане Молдавии и России.

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