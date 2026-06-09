Обнаружены тела четырех погибших в Азовском море азербайджанцев

В МИД Азербайджана отметили, что после завершения необходимых процедур тела всех погибших будут доставлены на родину. Для сопровождения погибших в российском городе Ейске находятся два представителя азербайджанской стороны. Ожидается, что репатриация тел состоится в ближайшие дни.