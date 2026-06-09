Обнаружены тела четырех погибших в Азовском море азербайджанцев
Спасательные службы обнаружили тела еще двух граждан Азербайджана, погибших в результате атаки беспилотников на суда в Азовском море. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел республики.
По информации ведомства, в ходе поисково-спасательной операции были найдены тела Гисмета Алиева 1969 г.р. и Фуада Оруджева 1981 г.р. Ранее спасатели обнаружили тела еще двух граждан Азербайджана, числившихся пропавшими после инцидента.
В МИД Азербайджана отметили, что после завершения необходимых процедур тела всех погибших будут доставлены на родину. Для сопровождения погибших в российском городе Ейске находятся два представителя азербайджанской стороны. Ожидается, что репатриация тел состоится в ближайшие дни.
Кроме того, по данным внешнеполитического ведомства, 19 граждан Азербайджана, входивших в состав экипажей двух судов, пострадавших в результате атаки, уже направлены на родину. Их прибытие в республику ожидается 9 июня.
Судна «Натра» и «Циркон» подверглись атаке БПЛА в Азовском море ранним утром 5 июня. По данным Axar.az, погибли пять членов экипажей, все они были гражданами Азербайджана. Пострадавшим морякам помогли проходившее мимо российское судно и погранотряд ФСБ России.
МИД Азербайджана 6 июня сообщил, что один из погибших при ударах украинских дронов по танкерам был гражданином России.