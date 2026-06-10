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Госдума приняла в первом чтении законопроект о благоустройстве лесных тропинок

Ведомости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий обустройство пешеходных, велосипедных и беговых дорожек в лесах, сообщает ТАСС.

Документ вносит изменения в Лесной кодекс РФ, позволяя благоустраивать дорожки по уже существующим лесным тропам на участках рекреационного назначения, в том числе проходящим под кронами деревьев. Условием станет отсутствие сплошных и выборочных рубок лесных насаждений.

«Граждане, в том числе семьи с малолетними детьми в колясках, инвалиды, люди старшего поколения, маломобильные группы населения вынуждены использовать имеющиеся неблагоустроенные "протоптанные" дорожки. Необходимость благоустройства таких дорожек очевидна», – говорится в пояснительной записке к документу.

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Политика / Интервью

Законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов в январе 2026 г. Над документом работали председатель комитета Совета Федерации (СФ) по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных («Единая Россия»), его заместитель Сергей Аноприенко, член комитета СФ по экономической политике Игорь Тресков, а также зампред комитета Госдумы по экологии Александр Коган.

В мае правительство РФ одобрило законопроект о переоборудовании лесных тропинок под велосипедные и пешеходные дорожки. При этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина высказала опасения, что по обустроенным дорожкам могут начать ездить автомобилисты и мотоциклисты, используя их для объезда пробок.

4 марта депутаты Петербурга приняли в первом чтении законопроект о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города – единой рекреационной зоны площадью более 170 000 га, защищающей леса от застройки. 25 февраля Минвостокразвития утвердило правила восстановления лесов для резидентов ТОР.

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