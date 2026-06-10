Госдума приняла в первом чтении законопроект о благоустройстве лесных тропинок

В мае правительство РФ одобрило законопроект о переоборудовании лесных тропинок под велосипедные и пешеходные дорожки. При этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина высказала опасения, что по обустроенным дорожкам могут начать ездить автомобилисты и мотоциклисты, используя их для объезда пробок.